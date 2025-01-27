Нещодавно Наоя Іноуе нокаутував корейського боксера Кім Єджуна. Таким чином японець втретє захистив титул абсолютного чемпіона світу у другій найлегшій вазі.

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Хірн розкритикував Іноуе

Промоутер вважає, що він б'ється з опонентами низького рівня і втік від обов’язкового претендента не раз, не двічі, а тричі, пише 24 канал з посиланням на iFL TV.

Уявіть, якби Джошуа не побився з Усиком, який був його обов’язковим претендентом. Багато хто казав – та не треба, звільни пояс… Ні, він чемпіон, хоче бути абсолютним чемпіоном. Це те, що роблять чемпіони,

– сказав Хірн.

Британець також додав, що його резюме ла*но. Зокрема, що Наоя Іноуе дуже розчаровує.

"Він дуже, дуже розчаровує як чемпіон. Фанати мають прокинутися. Він бився з Дохені і з Кімом. Він платив гроші в WBA, аби не битися з Ахмадалієвим. Він буде взагалі битися з Пікассо. Іноуе, ти не той, яким я тебе вважав. Це не виступ рівня P4P. Це не резюме рівня P4P. Викиньте його з рейтингу P4P", – додав Едді Хірн.

Нагадаємо, що раніше Наоя Іноуе заявив, що ніколи не побився б з Олександром Усиком.