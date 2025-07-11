Скандал на пресс-конференции: звездный боксер бросил женское белье в легенду бокса

Уже 12 июля Эдгар Берланга проведет бой против Шираза. Накануне противостояния состоялась пресс-конференция, которая закончилась громким скандалом.

Во время пресс-конференции боксер и промоутер вступили в спор. Все завершилось тем, что Берланга забросал Де Ла Хойю различными предметами, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring Magazine.

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Спор на пресс-конференции

Берланга сначала швырнул в Де Ла Хойю женское белье, а затем купюры долларов. Это стало причиной эмоциональной словесной перепалки между ними.

Между боксером и промоутером уже длительное время продолжается конфликт. Де Ла Хойя резко критиковал Берлангу еще до его боя с Канело в сентябре 2024 года.

Странный поступок Берланги: смотрите видео

Напомним, что недавно Александр Усик и Даниэль Дюбуа похвастались своей формой накануне реванша.