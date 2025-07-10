Александр Усик и Даниэль Дюбуа показали готовность к объединительному бою. Оба боксера обнародовали свою физическую форму за десять дней до исторического поединка, пишет 24 Канал.

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Усик и Дюбуа похвастались формами

Украинский и британский боксеры опубликовали соответствующие фотографии в своих соцсетях. Фото демонстрируют проделанную работу в течение длительных тренировок.

Оба боксера в полной физической готовности приближаются к реваншу.



Форма Александра Усика / Фото из инстаграма украинского боксера



Даниэль Дюбуа накануне реванша / Фото из инстаграма британца

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа до сих пор не признает своего поражения.

Сам британец долго изъявлял желание о мести украинскому боксеру.