Олександр Усик та Даніель Дюбуа показали готовність до об’єднавчого бою. Обидва боксери оприлюднили свою фізичну форму за десять днів до історичного поєдинку, пише 24 Канал.

Читайте також У мережі натякають на поразку Усика в реванші з Дюбуа: до чого тут Кличко

Усик і Дюбуа похизувалися формами

Український і британський боксери опублікували відповідні світлини у своїх соцмережах. Фото демонструють пророблено роботу протягом тривалих тренувань.

Обидва боксери у повній фізичній готовності наближаються до реваншу.



Форма Олександра Усика / Фото з інстаграму українського боксера



Даніель Дюбуа напередодні реваншу / Фото з інстаграму британця

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа досі не визнає своєї поразки.

Сам британець довго виявляв бажання про помсту українському боксеру.