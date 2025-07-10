Олександр Усик та Даніель Дюбуа показали готовність до об’єднавчого бою. Обидва боксери оприлюднили свою фізичну форму за десять днів до історичного поєдинку, пише 24 Канал.
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Усик і Дюбуа похизувалися формами
Український і британський боксери опублікували відповідні світлини у своїх соцмережах. Фото демонструють пророблено роботу протягом тривалих тренувань.
Обидва боксери у повній фізичній готовності наближаються до реваншу.
Форма Олександра Усика / Фото з інстаграму українського боксера
Даніель Дюбуа напередодні реваншу / Фото з інстаграму британця
Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа досі не визнає своєї поразки.
Сам британець довго виявляв бажання про помсту українському боксеру.