Під час пресконференції боксер і промоутер вступили в суперечку. Все завершилося тим, що Берланга закидав Де Ла Хойю різними предметами, пише 24 Канал з посиланням на The Ring Magazine.

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Суперечка на пресконференції

Берланга спершу жбурнув у Де Ла Хойю жіночу білизну, а потім купюри доларів. Це стало причиною емоційної словесної перепалки між ними.

Між боксером і промоутером вже тривалий час триває конфлікт. Де Ла Хойя різко критикував Берлангу ще до його бою з Канело у вересні 2024 року.

Дивний вчинок Берланги: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Усик і Даніель Дюбуа похизувалися своєю формою напередодні реваншу.