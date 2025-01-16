Голкипер умер после сейва грудью в 16 лет: трагическое видео

В Бразилии тренировка провинциальной команды закончилась жуткой трагедией. Во время совершения сейва умер 16-летний голкипер.

Инцидент произошел еще 5 января в бразильском штате Амазонас. Голкипер Эдсон Лопес умер после попадания мяча в грудь, пишет 24 канал со ссылкой на Minuto a Minuto.

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Умер юный футболист

Лопес в воротах грудью отразил удар, после чего сразу упал и продолжил лежать на земле. Один из его друзей снял трагический момент на камеру.

Скорая около часа везла футболиста в больницу, однако спасти его так и не удалось. Родители парня заверили, что тот никогда не имел проблем с сердцем.

Трагический случай на тренировке: смотрите видео

На церемонию похорон друзья Лопеса надели футболки Гремио, за который он горячо болел.