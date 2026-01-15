Бывший футболист сборной Украины досрочно расторг контракт с французским клубом

Украинский левый защитник Эдуард Соболь почти всю карьеру выступает за рубежом. С января 2023 года он представлял французский Страсбур.

Его соглашение с этим клубом было рассчитано до завершения сезона-2025/2026. Однако стороны решили попрощаться раньше времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Страсбура.

Где продолжит карьеру Соболь?

Они расторгли контракт досрочно по обоюдному согласию. Поэтому Эдуард получил статус свободного агента.

По информации СМИ, 30-летний футболист в ближайшее время подпишет соглашение с новым клубом. Он должен продолжить карьеру в Чехии.

Украинец вернется в Яблонец, где уже выступал ранее. Ожидается, что соглашение будет рассчитано до лета 2027 года.

Соболь играл за этот клуб в сезоне-2018/2019 на правах аренды из Шахтера. Он провел за него 27 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Что известно об Эдуарде Соболе?

Воспитанник запорожского Металлурга в очень юном возрасте дебютировал за родной клуб, В Украине также выступал за донецкие Металлург и Шахтер, Металлист и Зарю.

Впоследствии играл в Чехии за Яблонец и Славию, бельгийские Брюгге и Генк.

В составе Страсбура не смог стать игроком основы. За французов провел суммарно 32 матча и отметился двумя ассистами (данные Transfermarkt).

В активе Соболя есть 29 поединков за сборную Украины. Последний раз он играл за "сине-желтых" в 2023 году.

Напомним, что накануне свой третий матч в сезоне в составе Реала провел Андрей Лунин. Ходят слухи, что он также может сменить клубную прописку уже в январе.