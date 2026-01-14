Ванат сразу стал игроком основы каталонского клуба и образовал мощную связь с другим украинцем Виктором Цыганковым. Недавно же воспитанник Динамо покорил интересное достижение, сообщает 24 Канал.

По теме "Шок для Лунина": Реал серьезно нацелился на трансфер украинского футболиста

Какое достижение у Ваната?

В матче против Осасуны Владислав забил красивый гол пяткой, который принес его команде минимальную победу (1:0). Этот мяч стал для Ваната пятым в чемпионате Испании.

Кроме того, этот гол позволил нападающему ворваться в топ-15 лучших украинских бомбардиров в истории топ-лиг. По количеству голов в лучших чемпионатах Европы Ванат догнал Сергея Скаченко и Михаила Мудрика.

Лучшие украинские бомбардиры топ-лиг:

Андрей Шевченко – 136 Андрей Воронин – 53 Артем Довбик – 39 Руслан Малиновский – 30 Александр Заваров – 17 Виктор Цыганков – 17 Андрей Ярмоленко – 11 Сергей Ребров – 10 Евгений Коноплянка – 10 Юрий Максимов – 9 Виктор Скрипник – 7 Владимир Лютый – 6 Артем Кравец – 6 Сергей Скаченко – 5 Михаил Мудрик – 5 Владислав Ванат – 5

Безоговорочным лидером рейтинга является Андрей Шевченко, который забил 136 голов за Милан и Челси в чемпионатах. К слову, одноклубник Ваната Виктор Цыганков имеет в своем активе 17 голов за Жирону в Ла Лиге.

Это позволяет ему делить пятое место в рейтинге украинцев вместе с Александром Заваровым. Легенда Динамо зажигал в топ-лигах за Ювентус и Нанси в конце 80-х и начале 90-х годов.

Как Ванат и Цыганков за Жирону?