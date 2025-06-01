Эйфелеву башню подсветили цветами ПСЖ: красивое видео

Париж ночью очень активно праздновал победу ПСЖ в Лиге чемпионов. Даже один из главных символов Парижа подсветили цветами клуба.

В субботу, 31 мая, состоялся финал самого престижного еврокубкового турнира, а именно Лиги чемпионов. Обладателем трофея стал французский Пари Сен-Жермен, одолев Интер со счетом 5:0.

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Эйфелева башня в цветах ПСЖ

Один из главных символов, а именно Эйфелеву башню, подсветили цветами местного клуба после победы в Лиге чемпионов, пишет 24 канал.

Парижский клуб впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, а также первым клубом в истории еврокубкового турнира, который выиграл финал с разницей в пять голов.

Эйфелева башня в цветах ПСЖ: смотрите видео

Отметим, что болельщики ПСЖ также во время матча посвятили баннер умершей дочери Энрике.