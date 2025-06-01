У суботу, 31 травня, відбувся фінал найпрестижнішого єврокубкового турніру, а саме Ліги чемпіонів. Володарем трофею став французький Парі Сен-Жермен, здолавши Інтер з рахунком 5:0.

Читайте також Арешти, бійки вболівальників у Мюнхені та хаос у Парижі: фінал ЛЧ обернувся заворушеннями

Ейфелева вежа в кольорах ПСЖ

Один з головних символів, а саме Ейфелеву вежу, підсвітили кольорами місцевого клубу після перемоги в Лізі чемпіонів, пише 24 канал.

Паризький клуб вперше в історії став переможцем Ліги чемпіонів, а також першим клубом в історії єврокубкового турніру, який виграв фінал із різницею в п’ять голів.

Ейфелева вежа у кольорах ПСЖ: дивіться відео

Відзначимо, що вболівальники ПСЖ також під час матчу присвятили банер померлій дочці Енріке.