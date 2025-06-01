Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El Futbolero Ecuador та BFM TV.

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Бійки фанатів в Мюнхені

Найсерйозніші інциденти сталися на станції Фроттманінг, розташованій поблизу "Альянц Арени". Так, на платформі станції метро відбулася сутичка між фанатами "ПСЖ" та "Інтера".

Близько 500 ультрас "Інтера" та 150 вболівальників "ПСЖ" вступили в сутички, включаючи фізичні бійки та кидання різних предметів. Ескалація конфлікту між сторонами змусила поліцію втрутитися.

Серйозність заворушень була досить серйозною. Відомо, що навіть було порушено роботу метро, ​​оскільки, як повідомляється, вболівальники вирвалися на залізничні колії, що посилило хаос.

На відміну від заворушень у Фроттманінгу, інші частини Мюнхена, включаючи головні площі міста та спеціально відведені фан-зони, здебільшого зберігали святкову атмосферу.

Заворушення в Парижі

У Парижі фанати "Парі Сен-Жермен" почали влаштовувати заворушення ще під час матчу. За даними ЗМІ, вболівальники виходили на вулиці міста, трощили автомобілі та використовували вибухові речовини.

Зазначимо, що за останніми даними місцева поліція провела 68 арештів та змушена була застосувати водомети для розгону натовпу.

Нагадаємо, у суботу, 31 травня, на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені зійшлись паризький "ПСЖ" і міланський "Інтер". За результатами матчу, французи розгромили "Інтер" з рахунком 5:0.