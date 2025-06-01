Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на El Futbolero Ecuador и BFM TV.

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Драки фанатов в Мюнхене

Самые серьезные инциденты произошли на станции Фроттманинг, расположенной вблизи "Альянц Арены". Так, на платформе станции метро произошла стычка между фанатами "ПСЖ" и "Интера".

Около 500 ультрас "Интера" и 150 болельщиков "ПСЖ" вступили в стычки, включая физические драки и бросание различных предметов. Эскалация конфликта между сторонами заставила полицию вмешаться.

Серьезность беспорядков была достаточно серьезной. Известно, что даже была нарушена работа метро, поскольку, как сообщается, болельщики вырвались на железнодорожные пути, что усугубило хаос.

В отличие от беспорядков во Фроттманинге, другие части Мюнхена, включая главные площади города и специально отведенные фан-зоны, в основном сохраняли праздничную атмосферу.

Беспорядки в Париже

В Париже фанаты "Пари Сен-Жермен" начали устраивать беспорядки еще во время матча. По данным СМИ, болельщики выходили на улицы города, крушили автомобили и использовали взрывчатые вещества.

Отметим, что по последним данным местная полиция провела 68 арестов и вынуждена была применить водометы для разгона толпы.

Напомним, в субботу, 31 мая, на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене сошлись парижский "ПСЖ" и миланский "Интер". По результатам матча, французы разгромили "Интер" со счетом 5:0.