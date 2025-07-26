Бразильский боец смешанных единоборств Франсимар Баррозу уже давно попал в базу "Миротворец". Соучастник преступлений российских оккупантов решил получить паспорт с двуглавой курицей.

Недавно Франсимар Баррозу посетил оккупированный россиянами Мелитополь, где проводил мастер-класс для местных спортсменов. Там он решил обратиться к международному преступнику и по совместительству президенту России Владимиру Путину, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о любителе "русского мира" из Бразилии

Бразилец в интервью пропагандистам заявил, что всегда мечтал стать россиянином.

"Я очень хочу российского паспорта. Это моя мечта. Я стремился для этого работать. Я хотел бы паспорт, потому что я на 100% русский. Президент, пожалуйста, помогите мне", – сказал Баррозу.

Отметим, что Франсимар Баррозу профессионально выступает в ММА с 2005 года. Участвовал в турнирах промоушена UFC. Бразилец провел 35 поединков, в которых одержал 27 побед, потерпел 7 поражений, а один бой завершил вничью.

В 2021 году он решил жениться на россиянке и переехать в Москву. Последние несколько лет проживает в стране-агрессоре. В столице России открыл курсы тренировок.

Баррозу помогает оккупантам / скриншот из инстаграма

В 2024 году Баррозу незаконно посетил временно оккупированные территории Украины. В Мелитополе и Бердянске он проводил тренировки для подразделений захватнических войск. Поэтому пособник российских преступников попал в базу "Миротворец".

Ранее сообщалось о предателе Украины, который на турнире ММА отличился позорным поступком.