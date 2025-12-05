Олимпийское "золото" и драки в парламенте: где сейчас чемпион Тедеев, помощником которого был Ермак

Эльбрус Тедеев – один из самых известных украинских борцов-олимпийцев. Несмотря на выдающиеся спортивные достижения его биография переполнена скандальными поступками.

После ухода из политики Эльбрус Тедеев редко появляется в медиа. 24 Канал подготовил интересные факты о выдающемся борце, который был депутатом Верховной Рады и голосовал за скандальные законы.

Читайте также Офис простых решений: Беленюк нашел новые должности для Ермака и Шовковского

Как Тедеев оказался в Украине?

Эльбрус Тедеев родился 5 декабря 1974 года в осетинском селе Ногер. Его семья не была состоятельной. Парень с 11 лет пешком ходил во Владикавказ, где занимался борьбой на местном стадионе "Динамо". Во время соревнований на первенство России его заметили украинские тренеры.

В Киев 19-летнего спортсмена привез Борис Савлохов – президент Ассоциации спортивной борьбы Украины и заслуженный тренер Украины, который параллельно был криминальным авторитетом и лидером группировки "Савлоха". Он обеспечил борца всем необходимым и помог получить украинское гражданство.

Эльбрус Тедеев (слева) в компании с Борисом Савлоховым (в первом ряду слева) / фото из открытых источников

Какие достижения Тедеева в спорте?

Под опекой Савлохова Тедеев стал в 1995 году капитаном сборной Украины по вольной борьбе. В том же году Эльбрус впервые стал чемпионом мира. Всего на счету спортсмена три золотые медали добытые на чемпионатах мира: 1995, 1999, 2002. В 2001 году завоевал "бронзу" мирового первенства.

На чемпионатах Европы Тедеев завоевал пять наград: 1 "золото", 3 "серебра" и 1 "бронза". Настоящим триумфом Тедеева стало выступление на Олимпийских играх 2004 в Афинах. Украинский борец в финале победил двукратного чемпиона США Джемилла Келли, став золотым медалистом. И это несмотря на травму головы, которую Эльбрус получил в предыдущем поединке.

После триумфального выступления в Афинах Тедеев завершил активную спортивную карьеру. Отметим, что на Играх-1996 украинец осетинского происхождения завоевал бронзовую награду.

Эльбрус Тедеев – олимпийский чемпион Афин-2004 / фото Getty Images

Драки в парламенте и голосование за диктаторские законы

В 2004 году Эльбрус Тедеев стал президентом Ассоциации спортивной борьбы Украины, сменив на этом посту своего учителя Бориса Савлохова, который умер в исправительной колонии.

Известного спортсмена захотела видеть в своих рядах печально известная Партия регионов. В 2006 году Тедеев стал депутатом Верховной Рады и членом комитета по вопросам семьи, молодежной политики и спорта.

Во время "напряженной" депутатской деятельности Тедеев не подал ни одного законопроекта и не отличался выступлениями на трибуне. В Партии регионов ценили совсем другие качества Тедеева. Борцовские навыки Эльбруса понадобились регионалам во время драк в парламенте, когда принимались Харьковские соглашения, скандальный закон о языках авторства Вадима Колисниченко и "диктаторские" законы, приведшие к массовым протестам.

Красноречивая деятельность Эльбруса Тедеева в Верховной Раде / фото из открытых источников

С развалом Партии регионов Тедеев отошел от политики. Лишь в 2020 году бывшие соратники вспомнили о борце, которого выдвинули кандидатом в депутаты Харьковского областного совета от партии "ОПЗЖ".

Как Ермак был помощником Тедеева?

В феврале 2020 года Андрей Ермак возглавил Офис Президента Украины Владимира Зеленского. Тогда общество возмутила информация о том, что на протяжении трех созывов политик был помощником депутата Тедеева.

Я всю свою жизнь связан со спортом. Мой отец был баскетболистом, я дружу со многими спортсменами – футболистами, атлетами, борцами. Эльбрус Тедеев – мой хороший товарищ. Как юрист я периодически помогал ему в вопросах Федерации (Ассоциации спортивной борьбы Украины – 24 Канал),

– так Ермак объяснял скандальные связи с регионалом изданию Бабель.

Впрочем, такое разоблачение не помешало Ермаку возглавлять Офис в течение пяти лет.

Где сейчас и чем занимается Тедеев?

Подавляющее большинство соратников Тедеева по Партии регионов сбежали из Украины еще в 2014 году. Однако олимпийский чемпион не воспользовался их примером. Он остался в Украине даже после начала полномасштабной войны.

Сейчас Тедеев редко появляется на публичных мероприятиях и не делает громких заявлений. По информации издания ASPI, трехкратный чемпион мира занимается волонтерской деятельностью и помогает украинским военным. Особое внимание он уделяет восстановлению поврежденных спортивных залов.

В частности Эльбрус занимался восстановлением спортивного помещения в Ирпене, где российские оккупанты расстреляли украинского спортсмена Алексея Джунковского.

Тедеев возле спортклуба Джунковского / фото ASPI

В конце 2022 года в МАУП открыли Спортивный комплекс имени олимпийского чемпиона по вольной борьбе Эльбруса Тедеева. На торжественном событии присутствовал олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк. На базе комплекса проводятся турниры по борьбе, на которые приглашаются известные спортсмены и военные.

Эльбрус Тедеев в компании с Жаном Беленюком / фото ASPI

Что известно о семье Тедеева?

Уроженец Осетии женился в 2001 году на Фаине Засуевой, которая моложе его на семь лет. У семьи трое дочерей: Диана, Татьяна и Ева.

Ранее жена Тедеева вела активную светскую жизнь. Она посещала вместе с дочкой и мужем показы мод, много путешествовала и ни в чем себе не отказывала. При этом официально занималась домохозяйством. В 2014 году Тедеев временно вывез свою семью из Украины, опасаясь за их безопасность.

Примечательно, что в 2014 году Фаина болела за сборную России на Олимпийских играх в Сочи и выражала восхищение организацией соревнований.

Фаина Тедеева болела за россиян на ОИ-2014 / скришот из соцсетей жены Тедеева

Согласно информации Главкома, на данный момент Тедеев разошелся со своей женой и живет с ней отдельно. Как сообщает проект Схемы, Фаина Тедеева является совладелицей санатория "Коралл" вблизи Евпатории в оккупированном россиянами Крыму.

Эльбрус Тедеев с женой и дочерьми

В последнее время Тедеев стал очень религиозным. Он является активным прихожанином московской православной церкви. В 2023 году экс-регионала заметили возле Киево-Печерской лавры, когда происходил переход храма в руководство Православной церкви Украины.