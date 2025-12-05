Олімпійське "золото" та бійки у парламенті: де зараз чемпіон Тедеєв, помічником якого був Єрмак

Ельбрус Тедеєв – один з найвідоміших українських борців-олімпійців. Попри видатні спортивні досягнення його біографія переповнена скандальними вчинками.

Після відходу з політики Ельбрус Тедеєв рідко з'являється у медіа. 24 Канал підготував цікаві факти про видатного борця, який був депутатом Верховної Ради та голосував за скандальні закони.

Як Тедеєв опинився в Україні?

Ельбрус Тедеєв народився 5 грудня 1974 року в осетинському селі Ногер. Його родина не була заможною. Хлопець з 11 років пішки ходив до Владикавказа, де займався боротьбою на місцевому стадіоні "Динамо". Під час змагань на першість Росії його помітили українські тренери.

До Києва 19-річного спортсмена привіз Борис Савлохов – президент Асоціації спортивної боротьби України та заслужений тренер України, який паралельно був кримінальним авторитетом та лідером угрупування "Савлоха". Він забезпечив борця усім необхідним та допоміг отримати українське громадянство.

Ельбрус Тедеєв (ліворуч) у компанії з Борисом Савлоховим (у першому ряду ліворуч) / фото з відкритих джерел

Які досягнення Тедеєва у спорті?

Під опікою Савлохова Тедеєв став у 1995 році капітаном збірної України з вільної боротьби. В тому ж році Ельбрус вперше став чемпіоном світу. Загалом на рахунку спортсмена три золоті медалі здобуті на чемпіонатах світу: 1995, 1999, 2002. У 2001 році виборов "бронзу" світової першості.

На чемпіонатах Європи Тедеєв завоював п'ять нагород: 1 "золото", 3 "срібла" та 1 "бронза". Справжнім тріумфом Тедеєва став виступ на Олімпійських іграх 2004 в Афінах. Український борець у фіналі переміг дворазового чемпіона США Джемілла Келлі, ставши золотим медалістом. І це попри травму голови, якої Ельбрус зазнав у попередньому поєдинку.

Після тріумфального виступу в Афінах Тедеєв завершив активну спортивну кар'єру. Зазначимо, що на Іграх-1996 українець осетинського походження здобув бронзову нагороду.

Ельбрус Тедеєв – олімпійський чемпіон Афін-2004 / фото Getty Images

Бійки у парламенті та голосування за диктаторські закони

У 2004 році Ельбрус Тедеєв став президентом Асоціації спортивної боротьби України, змінивши на цій посаді свого вчителя Бориса Савлохова, який помер у виправній колонії.

Відомого спортсмена захотіла бачити у своїх лавах сумнозвісна Партія регіонів. У 2006 році Тедеєв став депутатом Верховної Ради та членом комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту.

Під час "напруженої" депутатської діяльності Тедеєв не подав жодного законопроєкту та не відзначався виступами на трибуні. У Партії регіонів цінували зовсім інші якості Тедеєва. Борцівські навички Ельбруса знадобилися регіоналам під час бійок у парламенті, коли приймалися Харківські угоди, скандальний закон про мови авторства Вадима Колісниченка та "диктаторські" закони, що призвели до масових протестів.

Красномовна діяльність Ельбруса Тедеєва у Верховній Раді / фото з відкритих джерел

З розвалом Партії регіонів Тедеєв відійшов від політики. Лише у 2020 році колишні соратники згадали про борця, якого висунули кандидатом у депутати Харківської обласної ради від партії "ОПЗЖ".

Як Єрмак був помічником Тедеєва?

У лютому 2020 року Андрій Єрмак очолив Офіс Президента України Володимира Зеленського. Тоді суспільство обурила інформація про те, що упродовж трьох скликань політик був помічником депутата Тедеєва.

Я все своє життя пов'язаний зі спортом. Мій батько був баскетболістом, я дружу з багатьма спортсменами – футболістами, атлетами, борцями. Ельбрус Тедеєв – мій хороший товариш. Як юрист я періодично допомагав йому у питаннях Федерації (Асоціації спортивної боротьби України – 24 Канал),

– так Єрмак пояснював скандальні зв'язки з регіоналом виданню Бабель.

Втім, таке викриття не завадило Єрмаку очолювати Офіс упродовж п'яти років.

Де зараз та чим займається Тедеєв?

Переважна більшість соратників Тедеєва по Партії регіонів втекли з України ще у 2014 році. Однак олімпійський чемпіон не скористався їхнім прикладом. Він залишився в Україні навіть після початку повномасштабної війни.

Наразі Тедеєв рідко з'являється на публічних заходах та не робить гучних заяв. За інформацією видання ASPI, триразовий чемпіон світу займається волонтерською діяльністю та допомагає українським військовим. Особливу увагу він приділяє відновленню пошкоджених спортивних залів.

Зокрема Ельбрус опікувався відновленням спортивного приміщення в Ірпені, де російські окупанти розстріляли українського спортсмена Олексія Джунківського.

Тедеєв біля спортклубу Джунківського / фото ASPI

Наприкінці 2022 року у МАУП відкрили Спортивний комплекс імені олімпійського чемпіона по вільній боротьбі Ельбруса Тедеєва. На урочистій події був присутній олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк. На базі комплексу проводяться турніри з боротьби, на які запрошуються відомі спортсмени та військові.

Ельбрус Тедеєв в компанії з Жаном Беленюком / фото ASPI

Що відомо про родину Тедеєва?

Уродженець Осетії одружився у 2001 році на Фаїні Засуєвій, яка молодша його на сім років. У родини троє доньок: Діана, Тетяна та Єва.

Раніше дружина Тедеєва вела активне світське життя. Вона відвідувала разом з донькою та чоловіком покази мод, багато мандрувала та ні в чому собі не відмовляла. При цьому офіційно займалася домогосподарством. У 2014 році Тедеєв тимчасово вивіз свою родину з України, побоюючись за їхню безпеку.

Прикметно, що у 2014 році Фаїна вболівала за збірну Росії на Олімпійських іграх в Сочі та висловлювала захоплення організацією змагань.

Фаїна Тедеєва вболівала за росіян на ОІ-2014 / скришот із соцмереж дружини Тедеєва

Згідно з інформацією Главкома, Тедеєв розійшовся зі своєю дружиною та нині живе з нею окремо. Як повідомляє проєкт Схеми, Фаїна Тедеєва є співвласницею санаторію "Корал" поблизу Євпаторії в окупованому росіянами Криму.

Ельбрус Тедеєв з дружиною та доньками

Останнім часом Тедеєв став дуже релігійним. Він є активним парафіянином московської православної церкви. У 2023 році ексрегіонала помітили біля Києво-Печерської лаври, коли відбувався перехід храму у керівництво Православної церкви України.