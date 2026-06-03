"Начинает раздражать": звездная прыгунья не сдержала эмоций после поражения от Магучих

Австралийская прыгунья в высоту Элеанора Паттерсон после второго места на этапе Бриллиантовой лиги призналась, что начинает испытывать раздражение из-за неспособности преодолеть высоту 1,94 метра. В соревнованиях она уступила лишь украинской легкоатлетке Ярославе Магучих.

Тридцатилетняя спортсменка отметила, что результат оставил у нее противоречивые ощущения. Паттерсон довольна тем, что попала на подиум, однако рассчитывала на лучший результат, особенно после уверенной попытки на высоте 1,97 метра, говорится в документе Бриллиантовой лиги.

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Что сказала Паттерсон о своих результатах?

Австралийская спортсменка прокомментировала свой серебряный финиш и выразила недовольство собственным результатом.

Я испытываю смешанные эмоции после соревнований. Я довольна вторым местом, но меня начинает раздражать, что я постоянно прыгаю 1,94 метра. Это немного неприятно, потому что я знаю, что могу на большее,

– отметила австралийка.

Легкоатлетка также объяснила, что на ее выступление мог повлиять напряженный график путешествий. В последнее время она участвовала в соревнованиях в Китае, возвращалась в Австралию для оформления итальянской визы, а затем отправилась на старт в Рабате.

Несмотря на усталость от перелетов, Паттерсон убеждена, что находится в хорошей форме и способна демонстрировать высокие результаты. В то же время она признала, что в последние недели была вынуждена пропустить часть технических тренировок из-за проблем с обеими стопами.

Как выступила Магучих на Бриллиантовой лиге в Рабате?

Магучих победила на третьем этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате, удачно начав летний сезон. После того как победа была обеспечена, спортсменка попыталась покорить высоту 2,00 метра, но две попытки оказались неудачными. Заключительный прыжок она перенесла на 2,02 метра, однако и в этот раз планка осталась непокоренной. Эта победа стала для Магучих уже пятой подряд в сезоне 2026 года.

Еще одна представительница Украины, Юлия Левченко, которая торжествовала на предыдущем этапе в Сямэнь, на этот раз завершила соревнования на четвертой позиции, оставшись в шаге от призовой тройки.