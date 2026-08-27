Организаторы US Open в этом году решили превратить смешанный разряд в шоу – перенесли его на неделю раньше основной сетки и сократили партии с 6 победных до 4 геймов, чтобы привлечь звезд. Свитолина и Монфис выступили довольно успешно, выйдя в полуфинал, пишет 24 Канал.

Как теннисная семейная пара провела полуфинал смешанных пар на US Open

За выход в решающий поединок Свитолина и Монфис сражались со швейцарско-итальянской парой Белинды Бенчич и Флавио Коболли. Первый сет украинско-французский тандем выиграл на тай-брейке, второй уступил довольно легко со счетом 1:4, а в супертай-брейке сильнее оказались соперники Элины и Гаэля.

Несмотря на поражение, формат способствовал хорошему настроению – теннисисты тепло поприветствовали друг друга, а камеры запечатлели поцелуи Свитолиной и Монфиса.

Для супругов это был последний официальный совместный матч – впереди у обоих участие в одиночном разряде, которое для Гаэля станет прощальным на турнирах Большого Шлема.

Окончательно повесить ракетку на гвоздь француз собирается на домашней арене – это произойдет уже после US Open на Мастерсе в Париже.

За свою карьеру, длившуюся 22 года, Гаэль Монфис выиграл 13 титулов ATP и дважды доходил до полуфиналов турниров Большого шлема. В 2016 году он достиг своей наивысшей позиции в мировом рейтинге – шестой.

С 2019 года француз встречался с Элиной Свитолиной, в 2021-м они объявили о помолвке и поженились. У пары родилась дочь Скай.