Організатори US Open цьогоріч вирішили перетворити змішаний розряд на шоу – поставили його на тиждень раніше основної сітки і скоротили партії з 6 переможних до 4 геймів, щоб залучити зірок. Світоліна і Монфіс виступили досить успішно, вийшовши до півфіналу, пише 24 Канал.

Як тенісна сімейна пара провела півфінал міксту на US Open

За вихід до вирішального поєдинку Світоліна і Монфіс змагалися зі швейцарсько-італійською парою Белінди Бенчіч та Флавіо Коболлі. Першу партію українсько-французький тандем виграв на тай-брейку, другу віддав досить легко 1:4, а у супертай-брейку сильнішими були суперники Еліни та Гаеля.

Попри програш, формат сприяв хорошому настрою – тенісисти тепло привітали одне одного, а камери вихопили поцілунки Світоліної та Монфіса.

Для подружжя це був останній офіційний спільний матч – попереду в обох участь в одиночному розряді, яка для Гаеля буде прощальною на турнірах Великого Шолому.

Остаточно повісити ракетку на цвях француз збирається на домашній арені – це станеться вже після US Open на Мастерсі у Парижі.

За свою кар'єру, яка тривала 22 роки, Гаель Монфіс виграв 13 титулів ATP і діставався двох півфіналів мейджорів. У 2016 році він сягнув своєї найвищої позиції у світовому рейтингу – шостої.

З 2019 року француз зустрічався з Еліною Світоліною, у 2021-ому вони оголосили про заручили та одружилися. У пари народилася донька Скай.