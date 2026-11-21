Свитолина и Костюк вошли в престижную номинацию
Элина Свитолина и Марта Костюк провели чрезвычайно успешный сезон, в ходе которого обе вошли в топ-10 мирового рейтинга и выступили на Итоговом турнире. Но на этом список достижений украинок в 2026 году может не закончиться.
В конце года WTA проводит голосование по самым ярким моментам и самым запоминающимся победам. В число номинанток вошли и Элина с Мартой.
На какие награды претендуют Свитолина и Костюк
Победный финал турнира WTA 1000 в Риме, в котором Элина Свитолина завоевала титул в поединке против Коко Гофф, номинирован на звание лучшего матча года. Интересно, что среди всех предложенных для голосования матчей это единственная решающая встреча за трофей.
Обзор матча Элина Свитолина – Коко Гофф в Риме: смотрите видео
Этот триумф Свитолиной в итальянской столице также может претендовать на звание лучшего момента на турнирах серии WTA 1000. На своем пути к титулу Элина тогда обыграла сразу трех представительниц топ-5 мирового рейтинга.
Что же касается Марты Костюк, то она претендует на звание автора лучшего момента турниров серии WTA 250. Она одержала победу в финале в Руане, который стал первым в истории женского тура решающим поединком между двумя украинками: соперницей Марты была Вероника Подрез.
Обзор матча Марта Костюк – Вероника Подрез в Руане: смотрите видео
Кроме того, и Свитолина, и Костюк участвуют в голосовании за лучшую теннисистку года. Выбирать можно среди всех представительниц топ-100 рейтинга, поэтому на это звание также претендуют Дарья Снигур, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.