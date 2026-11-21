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В конце года WTA проводит голосование по самым ярким моментам и самым запоминающимся победам. В число номинанток вошли и Элина с Мартой.

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На какие награды претендуют Свитолина и Костюк

Победный финал турнира WTA 1000 в Риме, в котором Элина Свитолина завоевала титул в поединке против Коко Гофф, номинирован на звание лучшего матча года. Интересно, что среди всех предложенных для голосования матчей это единственная решающая встреча за трофей.

Обзор матча Элина Свитолина – Коко Гофф в Риме: смотрите видео

Этот триумф Свитолиной в итальянской столице также может претендовать на звание лучшего момента на турнирах серии WTA 1000. На своем пути к титулу Элина тогда обыграла сразу трех представительниц топ-5 мирового рейтинга.

Что же касается Марты Костюк, то она претендует на звание автора лучшего момента турниров серии WTA 250. Она одержала победу в финале в Руане, который стал первым в истории женского тура решающим поединком между двумя украинками: соперницей Марты была Вероника Подрез.

Обзор матча Марта Костюк – Вероника Подрез в Руане: смотрите видео

Кроме того, и Свитолина, и Костюк участвуют в голосовании за лучшую теннисистку года. Выбирать можно среди всех представительниц топ-100 рейтинга, поэтому на это звание также претендуют Дарья Снигур, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.