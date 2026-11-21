Еліна Світоліна і Марта Костюк / Фото Getty Images
Еліна Світоліна та Марта Костюк провели вкрай успішний сезон, в ході якого обидві опинилися у топ-десятці світового рейтингу і зіграли на Підсумковому турнірі. Але на цьому список досягнень українок у 2026 році може не завершитись.
WTA наприкінці року проводить голосування щодо найяскравіших моментів та найбільш пам'ятних перемог. У число номінанток потрапили і Еліна з Мартою.
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На які нагороди претендують Світоліна і Костюк
Переможний фінал турніру WTA 1000 у Римі, в якому Еліна Світоліна здобула титул в поєдинку проти Коко Гофф, номіновано на звання найкращого матчу року. Цікаво, що серед усіх запропонованих для голосування ігор – це єдина вирішальна зустріч за трофей.
Огляд матчу Еліна Світоліна – Коко Гофф у Римі: дивіться відео
Цей тріумф Світоліної в італійській столиці також може виграти нагороду як найкращий момент на турнірах серії WTA 1000. На своєму шляху до титулу Еліна тоді обіграла одразу трьох представниць топ-5 світового рейтингу.
Що ж до Марти Костюк, то вона претендує на звання авторки найкращого моменту турнірів серії WTA 250. Вона здобула перемогу у фіналі в Руані, який був першим в історії жіночого туру вирішальним поєдинком між двома українками: суперницею Марти була Вероніка Подрез.
Огляд матчу Марта Костюк – Вероніка Подрез у Руані: дивіться відео
Також і Світоліна, і Костюк беруть участь у голосуванні за найкращу тенісистку року. Обирати можна серед усіх представниць топ-100 рейтингу, тому на звання також претендують Дарія Снігур, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева і Ангеліна Калініна.
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