Свитолина – Хофф: где и когда смотреть финал турнира WTA 1000 в Риме

Элина Свитолина сыграет за титул престижного турнира WTA 1000 против американки Коко Гофф 16 мая. Украинка поборется за свой первый за 8 лет триумф на "тысячнике" в Риме – матч покажут в Украине в прямом эфире.

После блестящего прохода в финал Свитолина получила шанс снова написать историю украинского тенниса. Ее соперницей будет четвертая ракета мира, а поединок обещает стать главным спортивным событием вечера, передает 24 Канал.

Когда состоится матч Свитолина – Гофф?

Финал турнира WTA 1000 в Риме пройдет в субботу, 16 мая. Начало встречи запланировано не ранее 18:00 по киевскому времени.

Элина Свитолина побеждала на этом турнире в 2017 и 2018 годах.

На сегодня украинская теннисистка и Коко Гофф провели между собой 5 очных встреч. Элина имеет три победы. Она одолела Хофф в обеих встречах текущего сезона: на хардовых кортах Australian Open и Дубая.

Где смотреть финал в Украине?

Украинские болельщики смогут бесплатно посмотреть матч в прямом эфире на платформе Setanta Sports, которая транслирует турнир в Украине. Также доступен просмотр через канал Setanta Sports Premium.