Свитолина – Хофф: где и когда смотреть финал турнира WTA 1000 в Риме
- Финал турнира WTA 1000 между Элиной Свитолиной и Коко Гофф состоится 16 мая в 18:00 по киевскому времени.
- Матч будет транслироваться в Украине на платформе Setanta Sports и канале Setanta Sports Premium.
Элина Свитолина сыграет за титул престижного турнира WTA 1000 против американки Коко Гофф 16 мая. Украинка поборется за свой первый за 8 лет триумф на "тысячнике" в Риме – матч покажут в Украине в прямом эфире.
После блестящего прохода в финал Свитолина получила шанс снова написать историю украинского тенниса. Ее соперницей будет четвертая ракета мира, а поединок обещает стать главным спортивным событием вечера, передает 24 Канал.
Когда состоится матч Свитолина – Гофф?
Финал турнира WTA 1000 в Риме пройдет в субботу, 16 мая. Начало встречи запланировано не ранее 18:00 по киевскому времени.
Элина Свитолина побеждала на этом турнире в 2017 и 2018 годах.
На сегодня украинская теннисистка и Коко Гофф провели между собой 5 очных встреч. Элина имеет три победы. Она одолела Хофф в обеих встречах текущего сезона: на хардовых кортах Australian Open и Дубая.
Где смотреть финал в Украине?
Украинские болельщики смогут бесплатно посмотреть матч в прямом эфире на платформе Setanta Sports, которая транслирует турнир в Украине. Также доступен просмотр через канал Setanta Sports Premium.