Після блискучого проходу до фіналу Світоліна отримала шанс знову написати історію українського тенісу. Її суперницею буде четверта ракету світу, а поєдинок обіцяє стати головною спортивною подією вечора, передає 24 Канал.

Коли відбудеться матч Світоліна – Гофф?

Фінал турніру WTA 1000 у Римі пройде у суботу, 16 травня. Початок зустрічі запланований не раніше 18:00 за київським часом.

Еліна Світоліна перемагала на цьому турнірі у 2017 та 2018 роках.

На сьогодні українська тенісистка та Коко Гофф провели між собою 5 очних зустрічей. Еліна має три перемоги. Вона здолала Гофф в обох зустрічах поточного сезону: на хардових кортах Australian Open та Дубая.

Де дивитися фінал в Україні?

Українські вболівальники зможуть безкоштовно переглянути матч у прямому ефірі на платформі Setanta Sports, яка транслює турнір в Україні. Також доступний перегляд через канал Setanta Sports Premium.