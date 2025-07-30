Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что мечтает больше времени проводить на Родине. Именно поэтому теннисистка приняла важное решение.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приобрела квартиру в одном из самых высоких небоскребов Киева. Она призналась, что давно об этом мечтала, пишет 24 Канал со ссылкой на NV.ua.

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Свитолина купила квартиру в Киеве

Теннисистка рассказала, что всегда думает на несколько шагов вперед.

Есть желание больше времени находиться в Украине, когда уже завершу профессиональную карьеру. Давно хотела найти здесь уютное место. Очень рада, что приобрела квартиру в Киеве. Когда я сюда зашла, сразу поняла, что это может быть моим местом,

– сказала Свитолина.

В частности она поделилась, нервничает ли Гаэль, когда Элина едет в Украину.

"Это не удивительно, ведь новости, которые преимущественно показывают во Франции об Украине, очень пессимистические. В общем, он отреагировал нормально. Мужчина знает, что Украина – мое место силы, где я черпаю энергию от людей, друзей, государства.

Хочу, чтобы мы с семьей приезжали в Киев, показать дочери столицу и место, где я родилась, выросла. Со временем это точно произойдет", – добавила Элина Свитолина.

Напомним, что недавно теннисистка провела тренировку для детей с временно оккупированных территорий Украины.