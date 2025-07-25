Элина Свитолина в своем инстаграме опубликовала эффектные фото. Украинская теннисистка похвасталась невероятным видом в роскошном образе, сообщает 24 канал.

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Невероятная Элина Свитолина

Очаровательная Элина Свитолина поделилась эффектными фотографиями из бьюти-центра. Украинская теннисистка для своего роскошного образа выбрала стильный черный костюм с белыми полосками.

Элегантная одежда прекрасно подчеркнула стройную фигуру первой ракетки Украины. Фото спортсменки произвели фурор среди фанатов, которые высоко оценили ее невероятный вид.

Элина Свитолина в роскошном образе / Фото из инстаграма теннисисток

Напомним, что последний раз Элина Свитолина сыграла на Уимблдоне-2025. Первая ракетка Украины уступила Элизе Мертенс со счетом 2:0 по итогам двух сетов в третьем круге престижного турнира.

Ранее сообщалось о том, что Элина Свитолина опубликовала фото с дочерью Скай на отдыхе. Украинская теннисистка очаровала социальные сети чувственными кадрами.