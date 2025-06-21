Первая ракетка Украины показала поклонникам частичку семейной жизни. На собственной странице в инстаграм спортсменка опубликовала видео с отдыха, пишет 24 канал.

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Свитолина показала семейную жизнь

Элина Свитолина порадовала фанатов нежным видео со своей маленькой дочкой по имени Скай. Украинская теннисистка показала, как катается на качелях со своей очаровательной девочкой.

Поклонника были поражены количеством милоты, которая зашкаливала на видео, которым поделилась спортсменка. А первая ракетка Украины оставила трогательную подпись: "Только мы".

Свитолина катается на качелях с дочкой Скай: смотрите видео

Напомним, что престижный турнир WTA 500 состоится в немецком городе Бад-Гомбург. Украинская теннисистка стартует на соревнованиях с основной сетки, которая начнется 22 июня.

Ранее Элина Свитолина поделилась моментами с отдыха вблизи океана. Первая ракетка Украины показала фанатам идеальную фигуру в купальнике.