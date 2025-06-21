Перша ракетка України показала шанувальникам частинку сімейного життя. На власній сторінці в інстаграм спортсменка опублікувала відео з відпочинку, пише 24 канал.

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Світоліна показала сімейне життя

Еліна Світоліна потішила фанатів ніжним відео зі своєю маленькою донечкою на ім'я Скай. Українська тенісистка показала, як катається на гойдалці зі своєю чарівною дівчинкою.

Шанувальника були вражені кількістю милоти, яка зашкалювала на відео, яким поділилась спортсменка. А перша ракетка України залишила зворушливий підпис: "Тільки ми".

Світоліна катається на гойдалці з донькою Скай: дивіться відео

Нагадаємо, що престижний турнір WTA 500 відбудеться у німецькому місті Бад-Гомбурзі. Українська тенісистка стартує на змаганнях з основної сітки, яка розпочнеться 22 червня.

Раніше Еліна Світоліна поділилась моментами з відпочинку поблизу океана. Перша ракетка України показала фанатам ідеальну фігуру у купальнику.