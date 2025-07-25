Еліна Світоліна у своєму інстаграмі опублікувала ефектні фото. Українська тенісистка похизувалась неймовірним виглядом у розкішному образі, повідомляє 24 канал.

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Неймовірна Еліна Світоліна

Чарівна Еліна Світоліна поділилась ефектними світлинами з б'юті-центру. Українська тенісистка для свого розкішного образу обрала стильний чорний костюм з білими смужками.

Елегантиний одяг чудово підкреслив струнку фігуру першої ракетки України. Фото спортсменки спричинили фурор серед фанатів, які високо оцінили її неймовірний вигляд.

Еліна Світоліна у розкішному образі / Фото з інстаграму тенісисток

Нагадаємо, що востаннє Еліна Світоліна зіграла на Вімблдоні-2025. Перша ракетка України поступилась Елізе Мертенс з рахунком 2:0 за підсумками двох сетів у третьому колі престижного турніру.

Раніше повідомляли про те, що Еліна Світоліна опублікувала фото з донькою Скай на відпочинку. Українська тенісистка замилувала соціальні мережі чуттєвими кадрами.