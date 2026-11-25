Тренер Элины Свитолиной Сергей Стаховский прокомментировал скандал с участием украинки на Итоговом турнире. Речь идет о выступлении теннисистки после поражения в финале.

Стаховский отреагировал на этот скандал в интервью для "Суспильне Спорт". Также он рассказал, что больше всего ему не понравилось во время Итогового турнира.

Как Стаховский прокомментировал скандал со Свитолиной и Андреевой

Стаховский отреагировал на речь нейтральной теннисистки с российским паспортом Мирры Андреевой после победы над Свитолиной в финале Итогового турнира. Тогда россиянка обратилась к украинке, отметив ее возвращение на корт после рождения ребенка.

Речь Андреевой после финала о поздравлениях Элины выглядит как лицемерие. Элина ни разу не здоровалась с ней в течение 4 лет и на самом турнире, а тут вдруг появляются такие слова,

– отметил тренер Свитолиной.

Он добавил, что это демонстрирует реальное отношение всех россиян к войне. Они ею не живут. Для многих из них она закончилась еще в 2022 году, и они живут своей привычной жизнью.

Им трудно принять другую реальность. Мы с этим не можем согласиться и должны отстаивать свою позицию, несмотря на весь негатив, который обрушивается на Элину или на меня,

– отметил Сергей Стаховский.

По его словам, люди должны понимать, что Россия отнимает у нас самое главное. Это возможность для наших детей расти в комфортных условиях и нормально заниматься спортом.

Что раздражало Стаховского во время Итогового турнира

Также Стаховский отдельно рассказал, что испытывал дискомфорт во время Итогового турнира, ведь 3 из 5 матчей в США Элина провела против "нейтральных" спортсменок. Если Соболенко украинке удалось обыграть, то Андреевой Свитолина дважды проиграла.

Это непростое возвращение, ведь там немало "нейтральных" теннисисток. С ними сотрудничают бывшие "нейтральные" теннисисты, и из-за этого трудно чувствовать себя полностью комфортно по понятным причинам,

– подчеркнул бывший украинский спортсмен.

Как он отметил, эти люди никогда не выражали сочувствия к тому, что происходит в Украине. С ними сложно пересекаться, и никто из наших с ними не общается. Они заранее знают о таком отношении.