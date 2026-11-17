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В соцсети X появилось видео, на котором видно, как украинка демонстративно проигнорировала Андрееву после финала. Стоит напомнить, что Андреева – нейтральная теннисистка с российским паспортом.

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Что сделала Свитолина после финала

На церемонии награждения после финала россиянка Андреева цинично обратилась к Свитолиной. Она хотела показать себя в "самом лучшем свете". Всем известно, что украинка публично негативно относится к так называемым "нейтральным" соперницам с российским паспортом.

Хочу поздравить Элину и ее команду с замечательной неделей. У вас был блестящий сезон. Знаю, как тяжело проигрывать в финале– отметила россиянка.

Она добавила, что знает о том, что у Элины есть маленькая дочь. Андреева назвала украинку замечательной мамой, поскольку та смогла вернуться на корт и достичь такого уровня. Россиянка заметила, что даже представить себе не может, насколько это сложно.

Поздравляю тебя и твою команду. Желаю успехов в следующем сезоне– цинично заявила Андреева.

Украинка же в своей речи с достоинством проигнорировала присутствие представительницы государства-агрессора рядом с собой. Элина обратилась к украинским болельщикам.

Хочу поблагодарить людей в Украине за то, что они поддерживают меня и проходят этот путь вместе со мной. Слава Украине!– воскликнула Свитолина.

Многие пользователи соцсетей, находящиеся в оторванном от реальности состоянии, начали возмущаться поведением украинки. Мол, россиянка выразила уважение Свитолиной, а та ее проигнорировала.

Следует напомнить, что Андреева ни разу публично не осудила войну. Более того, недавно она даже получила награду из рук самого Путина.

Что известно о выступлении Свитолиной на Итоговом турнире

Элина Свитолина заняла второе место на Итоговом турнире WTA. По ходу турнира она дважды встречалась с россиянкой Андреевой. К сожалению, она уступила ей и на групповом этапе, и в в финале.

Впрочем, для украинки важной была победа над еще одной нейтральной спортсменкой с белорусским паспортом Ариной Соболенко, благодаря которой Элина и вышла в полуфинал. Белоруска же, уступая Элине, все действия Свитолиной комментировала оскорблениями в адрес украинцев.