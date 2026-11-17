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У соцмережі Х розлетілось відео того, як українка демонстративно проігнорувала Андрєєву після фіналу. Варто нагадати, що Андрєєва є нейтральною тенісисткою з російським паспортом.

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Що зробила Світоліна після фіналу

На церемонії нагородження після фіналу росіянка Андрєєва цинічно звернулась до Світоліної. Вона хотіла показати себе в "якнайкращому вигляді". Усім відомо, що українка публічно негативно ставиться до так званих "нейтральних" суперниць із російським паспортом.

Хочу привітати Еліну та її команду з чудовим тижнем. У вас був блискучий сезон. Знаю, як важко програвати у фіналі– зазначила росіянка.

Вона додала, що знає про те, що в Еліни є маленька донька. Андрєєва назвала українку чудовою мамою, оскільки та змогла повернутись на корт і досягнути такого рівня. Росіянка зауважила, що навіть уявити не може, наскільки це складно.

Вітаю тебе та твою команду. Бажаю успіхів у наступному сезоні– цинічно заявила Андрєєва.

Українка ж у своїй промові з гідністю проігнорувала присутність представниці держави-агресорки біля себе. Еліна звернулась до українських уболівальників.

Хочу подякувати людям в Україні за те, що вони підтримують мене та проходять цей шлях разом зі мною. Слава Україні!– вигукнула Світоліна.

Багато користувачів соцмереж, які перебувають у відірваному від реальності стані, почали обурюватись від поведінки українки. Мовляв, росіянка висловила повагу Світоліній, а та її проігнорувала.

Слід нагадати, що Андрєєва жодного разу публічно не засудила війну. Ба більше, нещодавно вона навіть отримала нагороду з рук самого Путіна.

Що відомо про виступ Світоліної на Підсумковому турнірі

Еліна Світоліна посіла друге місце на Підсумковому турнірі WTA. По ходу турніру вона двічі перетиналась із росіянкою Андрєєвою. На жаль, вона поступилась їй і на груповому етапі, й у фіналі.

Утім для українки важливою була перемога над ще однією нейтральною спортсменкою з білоруським паспортом Аріною Соболенко, завдяки якій Еліна й вийшла до півфіналу. Білоруска ж, поступаючись Еліні, всі дії Світоліної коментувала лайкою на адресу українців.