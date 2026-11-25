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Стаховський відреагував на цей скандал в інтерв'ю для Суспільне Спорт. Також він сказав, що найбільше не сподобалось під час Підсумкового турніру.

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Як Стаховський прокоментував скандал Світоліної й Андрєєвої

Стаховський відреагував на промову нейтральної тенісистки з російським паспортом Мірри Андрєєвої після перемоги над Світоліною у фіналі Підсумкового турніру. Тоді росіянка звернулась до українки, відзначивши її повернення на корт після народження дитини.

Промова Андрєєвої після фіналу про привітання Еліни виглядає як лицемірство. Еліна жодного разу не віталась з нею протягом 4 років і на самому турнірі, а тут раптом з'являються такі слова– зазначив тренер Світоліної.

Він додав, що це демонструє реальне ставлення всіх росіян до війни. Вони нею не живуть. Для багатьох із них вона закінчилась ще у 2022 році, й вони живуть своїм звичним життям.

Їм важко прийняти іншу реальність. Ми з цим погодитись не можемо, й маємо стояти на своїй позиції, попри весь негатив, який виливається на Еліну чи на мене– зауважив Сергій Стаховський.

За його словами, люди мають розуміти, що Росія забирає в нас найголовніше. Це можливість наших дітей зростати в комфортних умовах і нормально займатись спортом.

Що дратувало Стаховського під час Підсумкового турніру

Також Стаховський окремо розповів, що відчував дискомфорт під час Підсумкового турніру, адже 3 з 5 матчів у США Еліна провела проти "нейтральних" спортсменок. Якщо Соболенко українці вдалось обіграти, то Андрєєвій Світоліна двічі програла.

Це непросте повернення, адже там чимало "нейтральних" гравчинь. Із ними співпрацюють колишні "нейтральні" тенісисти, і через це важко почуватись повністю комфортно через зрозумілі причини– наголосив колишній український спортсмен.

Як він зазначив, ці люди ніколи не висловлювали співчуття до того, що відбувається в Україні. Із ними складно перетинатись, і ніхто з наших із ними не комунікує. Вони заздалегідь знають про таке ставлення.