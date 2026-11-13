"Все напоказ": Свитолина откровенно рассказала, сделал ли разрыв с Монфисом ее счастливой

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В одном из интервью во время Итогового турнира в США Элину спросили, счастлива ли она после того, как брак с Гаэлем Монфисом подошел к концу. Как пишет Tennis365, ответ был красноречивым.

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Сделал ли развод Свитолину счастливой

Элина сетует, что публичность в ее жизни стала огромным испытанием в то время, когда ей пришлось переживать сложный этап в отношениях.

Год оказался непростым. В голове было много разных мыслей. Жить на глазах у всех – задача не из легких. Все выставляется напоказ, и каждый может это обсуждать или осуждать. Честно говоря, это довольно тяжело– призналась теннисистка.

В то же время Элина Свитолина напомнила, что долг профессиональных спортсменов – с достоинством принимать то, что их жизнь не является полностью частной.

Украинка не может говорить о "сплошном счастье", ведь каждый день ей приходится сталкиваться с различными испытаниями, среди которых и новости с родины о войне, и хейт в соцсетях. Однако Свитолина по-прежнему черпает вдохновение в тех счастливых моментах, которые переживает в компании близких людей.

Шансы Свитолиной на полуфинал Итогового турнира

В Индиан-Уэллсе для Свитолиной наступает решающий день: в пятницу она сыграет с Ариной Соболенко в прямой борьбе за путевку в плей-офф. Только победа позволит украинке продолжить участие в заключительных соревнованиях года.

Соболенко признала, что Элина – очень умная соперница, а их противостояние стоит ожидания.