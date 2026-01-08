Свитолина выиграла второй матч в 2026 году: украинка стала четвертьфиналисткой турнира в Окленде

В новозеландском Окленде продолжается женский теннисный турнир категории WTA250. Это соревнование стало первым в 2026 году для украинки Элины Свитолиной.

Первая ракетка Украины вернулась в официальные турниры впервые с сентября прошлого года. Элина подошла к выступлениям в Окленде в статусе фаворита.

Как Свитолина одолела британку?

Свитолиной удалось успешно начать год. В первом раунде украинка уверенно переиграла бывшую россиянку Варвару Грачеву, которая приняла французское гражданство.

Во втором круге соперницей Элины стала Кэти Бултер. Британка выбила на старте соревнования другую украинку Юлию Стародубцеву, однако достичь аналогичного со Свитолиной не удалось.

Как и в матче против Грачевой, украинка стартовала с проигранного гейма на своей подаче. Однако Элина смогла уже в первом сете оформить камбэк и вырвать промежуточный успех прямо перед потенциальным тайбрейком.

Второй же круг дался Свитолиной легче. При этом соперницы постоянно делали брейк и чаще выигрывали "чужие" геймы". В конце концов при счете 5:4 Элина таки вырвала подачу Бултер и одержала победу (7:5, 6:4).

Какие последние результаты у Свитолиной?