Свитолина выиграла второй матч в 2026 году: украинка стала четвертьфиналисткой турнира в Окленде
- Элина Свитолина выиграла матч против Кэти Бултер во втором круге турнира в Окленде.
- Украинка вышла в четвертьфинал соревнования категории WTA250.
В новозеландском Окленде продолжается женский теннисный турнир категории WTA250. Это соревнование стало первым в 2026 году для украинки Элины Свитолиной.
Первая ракетка Украины вернулась в официальные турниры впервые с сентября прошлого года. Элина подошла к выступлениям в Окленде в статусе фаворита, сообщает 24 Канал.
Как Свитолина одолела британку?
Свитолиной удалось успешно начать год. В первом раунде украинка уверенно переиграла бывшую россиянку Варвару Грачеву, которая приняла французское гражданство.
Во втором круге соперницей Элины стала Кэти Бултер. Британка выбила на старте соревнования другую украинку Юлию Стародубцеву, однако достичь аналогичного со Свитолиной не удалось.
Как и в матче против Грачевой, украинка стартовала с проигранного гейма на своей подаче. Однако Элина смогла уже в первом сете оформить камбэк и вырвать промежуточный успех прямо перед потенциальным тайбрейком.
Второй же круг дался Свитолиной легче. При этом соперницы постоянно делали брейк и чаще выигрывали "чужие" геймы". В конце концов при счете 5:4 Элина таки вырвала подачу Бултер и одержала победу (7:5, 6:4).
Какие последние результаты у Свитолиной?
- Победа над Кэти вывела украинку в четвертьфинал турнира в Окленде. Там ее соперницей станет триумфатор пары Элла Зайдель (Германия) – Сонай Картал (Великобритания).
- Свитолина начала 2026 год в статусе первой ракетки Украины. В рейтинге WTA уроженка Одессы поднялась на 13 место, обойдя представительницу Дании Клару Таусон.
- Последний раз Элина играла в официальных матчах в сентябре прошлого года на Кубке Билли Джин Кинг. После того она сделала паузу в карьере, чтобы залечить травму.
- В течение 2025 года Свитолина провела 51 матч, выиграв 36 из них. Главным ее достижением было чемпионство на турнире WTA250 во французском Руане.
- Также в прошлом году украинка доходила до четвертьфинала на Australian Open и Ролан Гаррос. Уже совсем скоро Свитолина сыграет на Australian Open 2026.