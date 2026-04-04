Свитолина удивила выбором другого вида спорта: где и с кем побывала первая ракетка Украины

Лидер сборной Украины по теннису Элина Свитолина готовится к матчу Кубка Билли Джин Кинг против Польши. В графике первой ракетки нашего государства нашлось время для посещения спортивного события.

Свитолину заметили на одном из матчей Украинской Премьер-лиги по футболу. Как пишет "Трибуна", в ВИП-ложе стадиона теннисистка была не одна, а в компании коллеги.

Какую игру посетила Свитолина?

Теннисистка посетила поединок 22-го тура чемпионата Украины между ковалевским Колосом и харьковским Металлистом 1925, который проходил на домашней арене клуба из Киевской области.

Вместе со Свитолиной за матчем следил бывший теннисист, а ныне военнослужащий Сергей Стаховский.

В Украину Свитолина приехала во время перерыва в женском WTA-туре, связанной с проведением матчей сборных. 10 – 11 апреля в польском Гливице состоится матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг между хозяйками корта и командой Украины. Свитолина заявлена на эту встречу.

Как сыграли Колос и Металлист 1925?