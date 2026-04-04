Свитолина удивила выбором другого вида спорта: где и с кем побывала первая ракетка Украины
- Элина Свитолина посетила матч Украинской Премьер-лиги между Колосом и Металлистом 1925 вместе с Сергеем Стаховским.
- Матч закончился нулевой ничьей, что позволило Металлисту 1925 подняться на 5 место в турнирной таблице, оставив Колос на 7-м.
Лидер сборной Украины по теннису Элина Свитолина готовится к матчу Кубка Билли Джин Кинг против Польши. В графике первой ракетки нашего государства нашлось время для посещения спортивного события.
Свитолину заметили на одном из матчей Украинской Премьер-лиги по футболу. Как пишет "Трибуна", в ВИП-ложе стадиона теннисистка была не одна, а в компании коллеги.
Какую игру посетила Свитолина?
Теннисистка посетила поединок 22-го тура чемпионата Украины между ковалевским Колосом и харьковским Металлистом 1925, который проходил на домашней арене клуба из Киевской области.
Вместе со Свитолиной за матчем следил бывший теннисист, а ныне военнослужащий Сергей Стаховский.
В Украину Свитолина приехала во время перерыва в женском WTA-туре, связанной с проведением матчей сборных. 10 – 11 апреля в польском Гливице состоится матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг между хозяйками корта и командой Украины. Свитолина заявлена на эту встречу.
Как сыграли Колос и Металлист 1925?
- Как пишет сайт УПЛ, в стартовом матче субботней программы чемпионата Украины Колос и Металлист 1925 не смогли порадовать зрителей, включая Свитолину и Стаховского, забитыми мячами.
- После нулевой ничьей харьковчане поднялись на 5 строчку турнирной таблицы, опередив Кривбасс. Колос остается 7-ым с отставанием от своих последних соперников на 2 очка.
- В субботу Динамо сыграет с Карпатами, В воскресенье центральными матчами станут противостояния с участием лидеров чемпионата: Кривбасс против ЛНЗ, Шахтер против Руха.
- 22-ый тур завершится в понедельник встречей Эпицентра и Кудривки.