Свитолина поразила фанатов стильной фотосессией перед стартом Уимблдона

Элина Свитолина в очередной раз продемонстрировала стиль и красоту за пределами корта. Первая ракетка Украины приняла участие в эффектной фотосессии перед стартом Уимблдона-2025.

Украинская теннисистка стала лицом новой коллекции от Adidas под названием "Clubhouse". Свитолина поделилась в инстаграме фотографиями с атмосферной фотосессии, сообщает 24 канал.

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Роскошная Элина Свитолина

На фото Элина Свитолина предстала перед камерой в стильном бежево-зеленом наряде. Роскошный образ украинской теннисистки прекрасно подходит классическому Уимблдону.

Свитолина снялась в фотосессии для Adidas / Фото из инстаграма теннисистки

Напомним, что Элина Свитолина недавно участвовала на турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге. Украинская теннисистка уступила в 1/8 финала Беатрис Хадда Маи – 2:1 по итогам трех сетов.

Обратите внимание! Главный травяной турнир года Уимблдон-2025 начнется 30 июня и продлится до 13 июля.

Ранее вторая ракетка Украины Марта Костюк поделилась фото с забавной фотосессии. Пару спортсменке составила теннисистка украинского происхождения Ева Лис.