Первая ракетка Украины Элина Свитолина недавно приобрела жилье в Киеве. После завершения профессиональной карьеры звездная теннисистка собирается чаще бывать на Родине.

Элина Свитолина давно уже мечтала найти уютное место в столице Украины. Однако ее муж очень переживает из-за постоянных обстрелов Киева, пишет 24 Канал со ссылкой на NV.ua.

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Как муж Свитолиной реагирует на ее поездки в Киев?

Свитолина рассказала, что Гаэль Монфис очень нервничает, когда она приезжает в Украину. Во французских медиа подробно рассказывают обо всех атаках России по Киеву.

Конечно, Гаэль нервничает. Это неудивительно, ведь новости, которые преимущественно показывают во Франции об Украине, очень пессимистические. В общем, он отреагировал нормально. Муж знает, что Украина – мое место силы, где я черпаю энергию от людей, друзей, государства,

– рассказала Свитолина.

В будущем теннисистка планирует жить в киевской квартире всей семьей.

"Хочу, чтобы мы с семьей приезжали в Киев, показать дочери столицу и место, где я родилась, выросла. Со временем это точно произойдет", – добавила теннисистка.

Кстати, недавно сообщалось о недвижимости, которой владеет Свитолина за рубежом.

Напомним, что уже 31 июля Элина Свитолина стартует на престижном турнире WTA 1000 в Канаде. Соперницей украинки во втором круге будет "нейтральная" Камилла Рахимова, которая занимает 62-ю строчку в рейтинге WTA.