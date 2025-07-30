Еліна Світоліна давно вже мріяла знайти затишне місце у столиці України. Однак її чоловік дуже переймається через постійні обстріли Києва, пише 24 Канал з посиланням на NV.ua.

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Як чоловік Світоліної реагує на її поїздки до Києва?

Світоліна розповіла, що Гаель Монфіс дуже нервує, коли вона приїжджає в Україну. У французьких медіа докладно розповідають про усі атаки Росії по Києву.

Звісно, Гаель нервує. Це не дивно, адже новини, які переважно показують у Франції про Україну, дуже песимістичні. Загалом, він відреагував нормально. Чоловік знає, що Україна – моє місце сили, де я черпаю енергію від людей, друзів, держави,

– розповіла Світоліна.

У майбутньому тенісистка планує жити у київській квартирі всією родиною.

"Хочу, щоб ми з родиною приїжджали до Києва, показати донечці столицю та місце, де я народилася, виросла. З часом це точно відбудеться", – додала тенісистка.

До речі, нещодавно повідомлялося про нерухомість, якою володіє Світоліна за кордоном.

Нагадаємо, що вже 31 липня Еліна Світоліна стартує на престижному турнірі WTA 1000 у Канаді. Суперницею українки у другому колі буде "нейтральна" Камілла Рахімова, яка займає 62-й рядок у рейтингу WTA.