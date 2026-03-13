Свитолина сенсационно победила вторую ракетку мира и пробилась в полуфинал турнира в США
- Элина Свитолина победила Игу Свёнтек в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе и вышла в полуфинал.
- В полуфинале Свитолина встретится с Еленой Рыбакиной, действующей чемпионкой Australian Open.
В четвертьфинале престижного турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина, первая ракетка Украины, соревновалась против второй в мировом рейтинге Иги Свёнтек из Польши. Это шестой поединок между этими соперницами.
Матч длился 2 часа 10 минут и завершился победой украинки. Элина второй раз в шести очных поединках победила польскую соперницу, прервав серию из трех поражений, и во второй раз выйдет в полуфинал турнира в США, где ранее достигала этой стадии в 2019 году, сообщает 24 канал.
Смотрите также Свитолина установила рекорд по победам в 2026 году
Как прошла игра Свитолина – Свёнтек?
Первый сет оказался для Свитолиной чрезвычайно удачным: за 39 минут она выиграла два брейка и довела счет до 6:2.
Во второй партии Свёнтек сравняла счет, выиграв сет. Решающий сет проходил очень напряженно – при 4:4 казалось, что неотвратимо наступит тай-брейк. Однако Свитолина смогла выиграть два последних гейма и обеспечила себе место в полуфинале.
Последний раз Элина Свитолина побеждала Игу Свёнтек в 2023 году. С начала года она одержала уже 19 побед, что является лучшим показателем среди всех участниц WTA-тура.
Как прошел матч: смотрите видео
С кем Элина Свитолина встретится дальше?
Соперницей украинки в полуфинале турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе станет действующая чемпионка Australian Open и третья ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.
Они встречались шесть раз, выиграв по три матча каждая – последний поединок состоялся в прошлом году в третьем круге турнира в Мадриде, где победу праздновала украинская теннисистка.
Поединки полуфинала состоятся в ночь на 14 марта, сообщает WTA.
Кого Свитолина и Свёнтек обыграли на пути к четвертьфиналу?
На пути к четвертьфиналу Свитолина победила немку Лауру Зигемунд, американку Эшлин Крюгер, а чешка Екатерина Синякова после поражения в первом сете вынуждена была сняться с турнира из-за травмы.
Зато Свёнтек преодолела американку Кайлу Дэй, гречанку Марию Саккари и чешку Каролину Мухову.