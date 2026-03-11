Свитолина уже пробилась в 1/8 финала соревнований в американском Индиан-Уэллсе – и благодаря этому стала лидером по выигранным матчам в календарном году среди всех теннисисток, как видно из профиля Элины на сайте WTA.

Смотрите также "Вписал себя в историю позора мирового спорта": Свитолина – о решении МОК по Гераскевичу

Какова статистика Свитолиной в этом сезоне?

По данным статистического портала Flashscore, Свитолина в этом году участвовала уже в 5 турнирах. Наименее успешной выдалась поездка в Доху, где Элина проиграла уже во втором своем матче "нейтральной" Анне Калинской.

Зато в Окленде Элина получила титул, на Australian Open аж в полуфинале уступила первой ракетке мира Арине Соболенко, в Дубае дошла до финала, где проиграла американке Джессике Пегуле, и вот теперь уверенно шагает сеткой WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Таким образом в активе Свитолиной уже 17 побед в 2026 году – больше, чем у любой другой участницы тура. За это время украинка потерпела лишь три поражения.

Как Свитолина выступает на турнире в Индиан-Уэллсе?