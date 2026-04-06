Свитолина провела теннисную тренировку для ветеранов Unbroken

Первая ракетка Украины Элина Свитолина активно проводит павзу в WTA-туре, связанную с матчами Кубка Билли Джин Кинг. На Родине спортсменка успевает не только ходить на футбольные матчи, но и заниматься социально важными инициативами.

Во Львове Свитолина провела тренировку по теннису для украинских защитников, которые проходят реабилитацию по системе Unbroken, о чем рассказала в своем инстаграме.

Что Свитолина делала во Львове?

Украинская спортсменка, которая является амбассадором платформы United24 и занимается рядом проектов для поддержки украинских защитников, во время поездки во Львов вышла на корт с ветеранами. Это произошло в теннисном центре Uni Force Tennis Club.

Свитолина поиграла индивидуально против воинов, научив их нескольким теннисным техникам, а также пообщалась с героями.

