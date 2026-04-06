6 апреля, 12:46
Свитолина провела теннисную тренировку для ветеранов Unbroken

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Элина Свитолина провела тренировку по теннису для украинских ветеранов во Львове, которые проходят реабилитацию по системе Unbroken.
  • Свитолина планирует принять участие в матчах Кубка Билли Джин Кинг в Польше и в турнирах серии WTA 1000 в Мадриде и Риме.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина активно проводит павзу в WTA-туре, связанную с матчами Кубка Билли Джин Кинг. На Родине спортсменка успевает не только ходить на футбольные матчи, но и заниматься социально важными инициативами.

Во Львове Свитолина провела тренировку по теннису для украинских защитников, которые проходят реабилитацию по системе Unbroken, о чем рассказала в своем инстаграме.

Что Свитолина делала во Львове?

Украинская спортсменка, которая является амбассадором платформы United24 и занимается рядом проектов для поддержки украинских защитников, во время поездки во Львов вышла на корт с ветеранами. Это произошло в теннисном центре Uni Force Tennis Club.

Свитолина поиграла индивидуально против воинов, научив их нескольким теннисным техникам, а также пообщалась с героями.

Какие дальнейшие планы у Свитолиной?

  • 10 – 11 апреля в польском Гливице наша женская теннисная сборная проведет матчевую встречу Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши. Свитолина вошла в заявку.
  • У WTA-туре начался грунтовый сезон. Перед Открытым чемпионатом Франции, который традиционно является для Свитолиной достаточно успешным турниром серии Большого Шлема, состоятся два турнира серии WTA 1000, на которых ожидается участие украинки: в Мадриде и Риме.