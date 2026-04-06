Свитолина провела теннисную тренировку для ветеранов Unbroken
- Элина Свитолина провела тренировку по теннису для украинских ветеранов во Львове, которые проходят реабилитацию по системе Unbroken.
- Свитолина планирует принять участие в матчах Кубка Билли Джин Кинг в Польше и в турнирах серии WTA 1000 в Мадриде и Риме.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина активно проводит павзу в WTA-туре, связанную с матчами Кубка Билли Джин Кинг. На Родине спортсменка успевает не только ходить на футбольные матчи, но и заниматься социально важными инициативами.
Во Львове Свитолина провела тренировку по теннису для украинских защитников, которые проходят реабилитацию по системе Unbroken, о чем рассказала в своем инстаграме.
Что Свитолина делала во Львове?
Украинская спортсменка, которая является амбассадором платформы United24 и занимается рядом проектов для поддержки украинских защитников, во время поездки во Львов вышла на корт с ветеранами. Это произошло в теннисном центре Uni Force Tennis Club.
Свитолина поиграла индивидуально против воинов, научив их нескольким теннисным техникам, а также пообщалась с героями.
Какие дальнейшие планы у Свитолиной?
- 10 – 11 апреля в польском Гливице наша женская теннисная сборная проведет матчевую встречу Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши. Свитолина вошла в заявку.
- У WTA-туре начался грунтовый сезон. Перед Открытым чемпионатом Франции, который традиционно является для Свитолиной достаточно успешным турниром серии Большого Шлема, состоятся два турнира серии WTA 1000, на которых ожидается участие украинки: в Мадриде и Риме.