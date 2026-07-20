Из-за этого украинским теннисисткам приходится встречаться на кортах с представительницами страны-агрессора. Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась своими переживаниями по поводу таких матчей, сообщает сайт BTU.

Свитолина о матчах, где соперницы из России

Первая ракетка Украины призналась, что поединки против представительниц России вызывают у нее особое настроение и максимальную концентрацию. По словам спортсменки, несмотря на любые физические или психологические трудности, такие матчи всегда становятся для нее приоритетом.

Мне кажется, что когда я играю против представительниц страны-агрессора, у меня всегда особое настроение. Бывают очень разные дни. Иногда вообще не хочется выходить на корт, бывают травмы или какие-то другие обстоятельства. Но когда я знаю, что по ту сторону сетки будет теннисистка из такой страны, для меня все остальное отходит на второй план,

– подчеркнула Свитолина.

Теннисистка добавила, что именно принципиальное противостояние на корте заставляет ее полностью сосредоточиться на игре, демонстрируя стопроцентную самоотдачу.

Свой последний матч Элина провела 30 июня на Уимблдоне. В матче первого круга она уступила соотечественнице Дарье Снигур. После завершения выступлений на турнире Свитолина вернулась в Киев.