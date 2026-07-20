Через це українським тенісисткам доводиться зустрічатися на кортах із представницями країни-агресорки. Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася своїми переживаннями щодо таких матчів, повідомляє сайт BTU.

Світоліна про матчі, де суперниці з Росії

Перша ракетка України зізналася, що поєдинки проти представниць Росії викликають у неї особливий настрій та максимальну концентрацію. За словами спортсменки, попри будь-які фізичні чи психологічні труднощі, такі матчі завжди стають для неї пріоритетом.

Мені здається, що коли я граю проти представниць країни-агресора, то в мене завжди особливий настрій. Бувають дуже різні дні. Іноді взагалі не хочеться виходити на корт, бувають травми чи якісь інші обставини. Але коли я знаю, що по той бік сітки буде тенісистка з такої країни, для мене все інше відходить на другий план,

– підкреслила Світоліна.

Тенісистка додала, що саме принципове протистояння на корті змушує її повністю зосереджуватися на грі, демонструючи стовідсоткову самовіддачу.

Свій останній поєдинок Еліна провела 30 червня на Вімблдоні. У матчі першого кола вона поступилася співвітчизниці Дарії Снігур. Після завершення виступів на турнірі Світоліна повернулася до Києва.