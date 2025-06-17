Откровенное признание: Свитолина искренне рассказала, как рождение ребенка повлияло на ее карьеру

Первая ракетка Украины смогла вернуться на топ-уровень после появления на свет дочери. Свитолина рассказала о роли материнства в ее выступлениях.

Украинская теннисистка Элина Свитолина сумела вернуться на топ-уровень после рождения дочери. Появление на свет маленькой Скай существенно повлияло на жизнь спортсменки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Adidas Originals.

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Свитолина о материнстве

Элине пришлось "с нуля" начинать карьеру после годичной декретной паузы. Украинка рассказала, как рождение ребенка дало ей мотивацию в профессиональном спорте.

После рождения дочери для меня было важно дать себе время. Быть профессиональной спортсменкой уже само по себе нелегко. А когда ты имеешь свою семью, это несколько иное. Это приносит тебе много радости, но ты чувствуешь большое давление на своих плечах. Я просто стараюсь получать удовольствие как на корте, так и вне его. Просто быть решительной,

– заявила Свитолина.

Отметим, что отцом Скай и мужем украинки является известный французский теннисист Гаэль Монфис. Сама же Элина всего за несколько месяцев сумела вернуться в топ-100 рейтинга WTA.

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Позже она стала первой ракеткой Украины и удерживает этот статус уже больше года. Сейчас Свитолина занимает 14 место в мировом рейтинге. Всего за свою карьеру Элина выиграла два титула, в том числе Итоговый турнир 2018 года.

Недавно Свитолина показала идеальную фигуру в купальнике. Элина решила хорошо отдохнуть после турнира Ролан Гаррос и поехала в теплые края с дочкой.