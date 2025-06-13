Национальные гордости Украины выступают на только на лучших футбольных стадионах. Также Украина славится своими боксерами легкоатлетами, теннисистками и другими представителями в других видах спорта, сообщает 24 Канал.

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Самые влиятельные люди украинского спорта

Рассказываем о спортсменах, которые являются самыми влиятельными не только в Украине, но и на международной арене. В этом списке есть не только действующие спортсмены, но и те, чья успешная карьера уже закончилась. Именно эти представители украинского спорта не дают миру забыть о войне против России, а их победы приносят радостные эмоции в серые будни украинцев.

Александр Усик

Безусловно одно из лидерских мест в рейтинге самых влиятельных действующих спортсменов Украины занимает украинский чемпион мира по боксу Александр Усик. Уже 19 июля 2025 года боксер из Симферополя может в очередной раз прославить Украину на весь мир. В этот вечер бокса Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.



Александр Усик / Фото Getty Images

Для Александра этот поединок будет 24-м в профессионалах. В предыдущих боях Усик оформил все победы (23), из них 14 раз боксер побеждал своих соперников нокаутом.

Отметим, что украинский боксер уже чаще поговаривает об окончании карьеры. Не исключено, что реванш против Дюбуа станет одним из последних в карьере титулованного украинца.

Несмотря на подготовку к следующему бою, Усик не забывает о родной стране, которая продолжает страдать от российской агрессии. Александр обратился к президенту США и пригласил Дональда Трампа в Украину. Боксер готов предоставить главе Соединенных Штатов Америки собственный дом, чтобы Трамп почувствовал на своей коже те ужасы, которые переживают украинцы ежедневно.

Также он обратился к Владимиру Путину, которого назвал сумасшедшим. Российский диктатор планирует захватить как можно больше украинских областей.

Напомним, что дом Усика в Ворзеле (под Киевом) пострадал от оккупантов. Там семья известного боксера больше не может жить и даже планирует демонтировать его.

Элина Свитолина

Еще одной топовой украинской спортсменкой, которая имеет величественный авторитет в мировом спорте, является первая ракетка Украины Элина Свитолина. Теннисистка феерично вернулась в Тур после рождения дочери. По состоянию на 12 июня 2025 года Свитолина занимает 13-ю строчку в рейтинге WTA, получив один трофей и заработав более 1,7 миллиона долларов.



Элина Свитолина / Фото Getty Images

Бывшая третья ракетка мира не теряла зря времени во время беременности. Свитолина посвятила себя помощи родной стране и продолжает это делать до сих пор. Элина посещала благотворительные мероприятия, давала свои лоты на такие события и регулярно в комментариях иностранной прессе рассказывала всю правду о войне в Украине.

Если раньше Элина не так часто приезжала на Родину, то в последние годы Свитолина чаще приезжает на родную землю. В Украине ведущая теннисистка имеет Фонд, который занимается воспитанием юных дарований украинского тенниса. Она организует также мастер-классы для детей в разных украинских городах.

Справка. Фонд Элины Свитолиной возглавил управление женской теннисной сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг на следующие четыре года (2024-2027).

Уже после возвращения на корт Свитолина была одной из первых, которая заговорила о решении не жать руку враждебных соперницам из России и Беларуси. Далее Свитолину поддержали другие украинские теннисистки. Также наши девушки пытались убедить WTA, что решение вернуть россиянок и белорусок в Тур даже в нейтральном статусе является неправильным поступком. Однако достучаться до руководства Женской теннисной ассоциации не удалось.

Ольга Харлан

34-летняя фехтовальщица Ольга Харлан занимает свое почетное место в этом списке самых влиятельных людей украинского спорта. Уроженка Николаева является самой титулованной украинской спортсменкой в истории Олимпийских игр (6 наград). Такое звание Ольга получила после двух завоеванных медалей Игр-2024 в Париже ("золото" и "бронза").



Ольга Харлан / Фото Getty Images

На чемпионате мира в Милане Харлан не только продемонстрировала патриотическую позицию, но и переписала правила фехтования. Ольга отказалась после победной встречи пожимать руку "нейтральной" россиянке Анне Смирновой, протянув саблю. Впоследствии украинку дисквалифицировали якобы из-за "не проявления уважения" к сопернице. Однако это решение вызвало фурор в сообществе. После чего с Харлан сняли дисквалификацию и изменили правила фехтования относительно рукопожатия.

Также Харлан постоянно освещает последствия российской агрессии в своих соцсетях. Ольга рассказывает миру о войне в ее родной стране, ведь в Европе начали забывать об Украине.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих – еще один замечательный пример, как нужно прославлять Украину на весь мир. 7 июля 2024 года легкоатлетка из Днепра побила рекорд Стефки Констадиновой, который держался с 1987-го года. Магучих покорила планку на высоте 2,10 метра на Бриллиантовой лиге в Париже.



Ярослава Магучих / Фото Getty Images

После чего в Париже стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту (2 метра). Часть из заработанных средств Ярослава перевела украинским зоозащитникам. Также прыгунья в высоту регулярно отмечается солидными донатами на украинскую армию.

В текущем году Магучих просто нет равных. Талантливая спортсменка завоевала "бронзу" ЧМ-2025 и "золото" чемпионата Европы-2025. Ярослава дважды торжествовала на этапах Бриллиантовой лиги, а также других международных соревнованиях.

Марта Костюк

Марта Костюк – вторая украинская теннисистка в этом списке. 22-летняя киевлянка не только выступает на высоком уровне, но и известна своей поддержкой ВСУ и волонтерской деятельностью.



Марта Костюк / Фото Getty Images

В начале апреля этого года во Львове было подписано трехстороннее соглашение о развитии тенниса с участием Фонда Марты Костюк. Отметим, что Фонд Костюк направлен на то, чтобы сделать теннис более доступным для украинских детей.

Сама же Марта Костюк в 2025-м году заработала 948 тысяч долларов и занимает 26-е место в рейтинге WTA (вторая ракетка Украины).

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко – легенда футбольную, который возглавляет Украинскую ассоциацию футбола (от 25 января 2024 года). Андрей Николаевич является одним из послов платформы United24. В конце сентября 2023-го Владимир Зеленский назначил Шевченко своим внештатным советником. Также Шевченко принимал украинских беженцев в собственном доме в Лондоне.



Андрей Шевченко / Фото Getty Images

В то же время Шевченко активно поддерживает инициативы по развитию не только взрослого футбола, но и детского и любительского, а также инклюзию. Недавно Андрей Николаевич вместе с другими двумя обладателями "Золотых мячей" во Львов, чтобы представить эти три награды, которые впервые в истории были вместе.

В начале июня Украина приняла участие в товарищеском турнире в Канаде, куда перевезли Музей украинского футбола. Шевченко отмечал, что это участие в турнире за океаном имеет большое значение и значимость для нашей страны.

Александр Зинченко

Еще одним представителем футбола в этом списке является левый защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко. 28-летний футболист "канониров" основал благотворительный фонд "Football For Ukraine", который помогает украинцам, пострадавшим от войны.



Александр Зинченко / Фото Getty Images

Зинченко много донатит на армию и дает свои футболки на благотворительные аукционы, где выручают средства для Украины. Александр, как и Шевченко, является одним из послов платформы UNITED24. Зинченко в паре с Шевченко организовывали благотворительный матч Game 4 Ukraine, в котором приняли участие мирового футбола для сбора средств в поддержку украинских школ.

Футболист сборной Украины ранее выражал свою готовность к службе в армии, если его призовут.