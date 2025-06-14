В итоге украинская теннисистка проведет лишь один турнир на травяном корте перед началом Уимблдона-2025. Это должен быть WTA 500, который состоится в немецком Бад-Гомбурге, сообщает 24 канал со ссылкой на Большой теннис Украины.

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Почему Свитолина не сыграет в Берлине

Элина Свитолина провела насыщенный двухмесячный сезон на грунтовых кортах. Украинка выиграла турнир серии WTA 250 в Руане, вышла в полуфинал "тысячника" в Мадриде и в четвертьфинал в Риме, а также на Ролан Гаррос-2025.

Очевидно первой ракетке Украины нужно больше времени на отдых и восстановление перед стартом Уимблдона-2025.

К слову. Турнир WTA 250 в Бод-Хамбурге (Германия) продлится с 23 по 29 июня. Уимблдон-2025 начнется 30 июня, а завершится 13 июля.

Добавим, что благодаря решению Элины не выступать на WTA 500 в Берлине, Марта Костюк попала в основную сетку турнира. До этого вторая ракетка Украины должна была стартовать с отбора.

Ранее сообщали, какие средства заработала Элина Свитолина и другие украинские теннисистки за участие в Ролан Гаррос-2025.