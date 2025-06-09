Украину в одиночном разряде на нем представляли шесть теннисисток. Лучше всего выступила Элина Свитолина, которая пробилась в четвертьфинал, сообщает 24 Канал.
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Как изменились позиции украинских спортсменок
Уроженка Одессы одержала четыре победы на турнире. Она остановилась в двух шагах до финала, уступив экс-первой ракетке мира Иге Швентек. Такой результат позволил звездной украинской спортсменке подняться на 13 место в мировом рейтинге.
Также хорошо выступила в Париже Юлия Стародубцева. Она впервые в карьере пробилась в 1/16 финала на соревнованиях серии Grand Slam, благодаря чему поднялась на рекордную для себя 67 строчку.
До этой же стадии дошла и Даяна Ястремская. Одесситка также смогла спрогрессировать и поднялась на три позиции в рейтинге.
Во втором круге прекратила свое выступление на Ролан Гаррос Ангелина Калинина. Она уступила главной сенсации турнира Луа Буассон, но, несмотря на это, смогла вернуться в топ-100.
Раньше всех покинули соревнования Марта Костюк и Анастасия Соболева, которые не смогли пробиться в 1/32 финала. Из-за этого киевлянка потеряла одну позицию, а уроженка Днепра, для которой это было дебютное выступление в основной сетке "мэйджора", несколько поднялась в рейтинге.
Украинки в топ-250 мирового рейтинга
- 13. Элина Свитолина – 3035 очков (+1 позиция)
- 26. Марта Костюк – 1736 (-1)
- 45. Даяна Ястремская – 1159 (+3)
- 67. Юлия Стародубцева – 924 (+14)
- 96. Ангелина Калинина – 708 (+17)
- 151. Дарья Снигур – 485
- 202. Александра Олейникова – 351 (+15)
- 244. Анастасия Соболева – 306 (+12)
Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошли минимальные изменения. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, которая в финале уступила ближайшей преследовательнице Коко Гофф, а десятку замыкает Эмма Наварро.
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Соболенко ("нейтральная") – 11553 очка
- Коко Гофф (США) – 8083
- Джессика Пегула (США) – 6483
- Жасмин Паолини (Италия) – 4805
- Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4668 (+2 позиции)
- Мирра Андреева ("нейтральная") – 4636
- Ига Швентек (Польша) – 4618 (-2)
- Мэдисон Киз (США) – 4484
- Паула Бадоса (Испания) – 3684 (+1)
- Эмма Наварро (США) – 3649 (-1)