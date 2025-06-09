Україну в одиночному розряді на ньому представляли шість тенісисток. Найкраще виступила Еліна Світоліна, яка пробилася до чвертьфіналу, повідомляє 24 Канал.

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Як змінилися позиції українських спортсменок

Уродженка Одеси здобула чотири перемоги на турнірі. Вона зупинилася за два кроки до фіналу, поступившись експершій ракетці світу Ізі Швьонтек. Такий результат дозволив зірковій українській спортсменці піднятися на 13 місце у світовому рейтингу.

Також гарно виступила в Парижі Юлія Стародубцева. Вона вперше в кар'єрі пробилася до 1/16 фіналу на змаганнях серії Grand Slam, завдяки чому піднялася на рекордну для себе 67 сходинку.

До цієї ж стадії дійшла й Даяна Ястремська. Одеситка також змогла спрогресувати й піднялася на три позиції у рейтингу.

У другому колі припинила свій виступ на Ролан Гаррос Ангеліна Калініна. Вона поступилася головній сенсації турніру Луа Буассон, але, попри це, змогла повернутися в топ-100.

Раніше за всіх залишили змагання Марта Костюк та Анастасія Соболєва, які не змогли пробитися в 1/32 фіналу. Через це киянка втратила одну позицію, а уродженка Дніпра, для якої це був дебютний виступ в основній сітці "мейджора", дещо піднялася в рейтингу.

Українки в топ-250 світового рейтингу

13. Еліна Світоліна – 3035 очок (+1 позиція)

26. Марта Костюк – 1736 (-1)

45. Даяна Ястремська – 1159 (+3)

67. Юлія Стародубцева – 924 (+14)

96. Ангеліна Калініна – 708 (+17)

151. Дарія Снігур – 485

202. Олександра Олійникова – 351 (+15)

244. Анастасія Соболєва – 306 (+12)

Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулися мінімальні зміни. Першою ракеткою залишається Арина Сабалєнка, яка у фіналі поступилася найближчій переслідувачці Коко Гофф, а десятку замикає Емма Наварро.

Рейтинг WTA: топ-10