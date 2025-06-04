Первая ракетка Украины не смогла одолеть звездную польку, уступив в двух сетах. После вылета с турнира она прокомментировала свое поражение, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Tennis Letter.

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Комментарий Свитолиной после вылета с РГ-2025

Уроженка Одессы отдала должное своей сопернице и заявила, что довольна своим выступлением в целом во время грунтового сезона. Также она призналась, что хочет как можно скорее вернуться в топ-10 лучших теннисисток мира:

"Было много хорошего, не только в этом матче, но и на турнире в целом. Я провела хороший грунтовый сезон. Я очень хорошо действовала против разных типов игроков. Я победила во многих поединках. Конечно, сегодня Ига, независимо от покрытия, в любом случае является большим вызовом. Поэтому против нее нужно показывать свой лучший теннис, особенно здесь, на этом корте, где она выиграла так много матчей. Она взяла много трофеев, поэтому она выходит с уверенностью.

Нужно играть от первого до последнего очка, играть в свой лучший теннис, чтобы одержать победу над ней. Но, как я уже сказала, я довольна тем, как у меня получается бросать вызов лучшим игрокам. Это то, к чему я стремлюсь во время тренировок – найти способ побеждать их. Попробовать вернуться в топ-10 – вот моя цель. Я стремлюсь к этому. Я очень усердно работаю".

Также украинская теннисистка добавила, что не отказалась от цели, которую уже неоднократно озвучивала – она хочет выиграть турнир серии Grand Slam и убеждена, что очень близка к её реализации.

Я не так уж и далека от этой цели, но мне всё ещё нужно продолжать работать над определёнными элементами, чтобы соответствовать этому уровню. Мне нужно попытаться отыскать что-то наименьшее, что даст мне возможность претендовать на победу в четвертьфинале, на выход в полуфинал, а затем и в финал. Поэтому, чтобы достичь этого, необходимо отточить свою игру,

– сказала Свитолина.

Отметим, что сейчас в режиме реального времени украинка занимает 13-е место в мировом рейтинге. Ранее сообщалось, сколько призовых Элина Свитолина заработала на Ролан Гаррос-2025.