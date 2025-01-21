"Звучит пугающе": Свитолина поделилась жуткими деталями операции

В сентябре прошлого года Элина Свитолина перенесла операцию на ноге. Украинская теннисистка уже вернулась на корт и выступает на Australian Open 2025.

Экс-первая ракетка Украины рассказала о сложностях возвращения. Также она поделилась ощущениями во время выступлений после операции, сообщает 24 канал со ссылкой на Большой теннис Украины.

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Свитолина об операции

Элина Свитолина рассказала о том, что нервничала перед операцией. Теннисистка отметила, что ее пугала общая анестезия, хотя казалось после рождения ребенка уже нет ничего страшнее.

Волнения были связаны с тем, сможет ли она выступать на том же уровне, что и раньше. Свитолина подчеркнула, что ее также беспокоило то, как операция повлияет на стопу.

Да я нервничала. Также, думаю, как профессиональный спортсмен ты немного волнуешься, сможешь ли вернуться на высокий уровень, сможешь ли снова нормально двигаться. Меня также беспокоило, как это повлияет на стопу, ведь теперь у меня в лодыжке два винта, это звучит пугающе. Конечно, у тебя появляются сомнения,

– рассказала Свитолина.

Украинская теннисистка отметила, что выигранные матчи вернули ее уверенность в своих силах. Также она поблагодарила свою команду, ведь поддержка ее партнеров сыграла важную роль в возвращении.

Отметим, что сейчас Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Australian Open 2025, одолев россиянку Веронику Кудерметову в 1/8 турнира в Мельбурне. За выход в полуфинал украинская теннисистка сыграет против американки Мэдисон Киз.